A reclamação de Kylian Mbappé que fez o PSG apagar vídeo das redes sociais

O clube francês retirou do ar um vídeo publicitário depois que o atacante criticou a utilização de sua imagem

O atacante Kylian Mbappé criticou o Paris Saint-Germain depois que eles o usaram em um vídeo para promover a venda de ingressos para a temporada. O astro francês alega que não sabia que a entrevista concedida ao clube seria utilizada dessa forma.

"Em nenhum momento fui informado do conteúdo da entrevista com meu interlocutor", escreveu o craque parisiense após ter visto a campanha promocional em que é protagonista. Parecia uma reunião básica em um dia de marketing do clube. Não estou de acordo com este vídeo publicado", acrescentou. "É por essa razão que luto pelos direitos individuais de imagem. O PSG é um grande clube e uma grande família, mas não é o Kylian Saint-Germain", concluiu o craque francês.

(C)Getty Images

Mbappé é certamente uma figura importante para o PSG, superando Edison Cavani para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos no início deste ano. Ele foi o capitão do time na ausência do habitual líder Marquinhos. Mas em meio a rumores de que Messi e Neymar podem sair na próxima janela de transferências, Mbappé quer evitar qualquer coisa que possa levar a discórdia no vestiário.