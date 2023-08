À procura de clube no Brasil, Juan Cazares é oferecido a Bahia e Coritiba

Meia-atacante está livre no mercado da bola e gostaria de retornar ao Brasil, onde defendeu Atlético-MG, Corinthians e Fluminense

Juan Cazares foi oferecido a Bahia e Coritiba no mercado da bola, como soube a GOAL. Os clubes, contudo, ainda não deram uma resposta sobre o jogador — ambos avaliam internamente a situação do atleta.

O meia-atacante, que também teve o nome sugerido a América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Santos, busca um clube para defender no Brasil. Os mineiros e o clube do litoral paulista descartaram um investimento na contratação de Cazares.

O desejo do equatoriano é trabalhar no país para ficar mais próximo dos filhos — ele tem dois herdeiros no interior de Minas Gerais. Contudo, sabe da rejeição que o nome enfrenta na liga local. Os problemas extracampo do passado pesam contra a situação do atleta de 31 anos.

Ciente da rejeição que existe sobre o nome no Brasil, Juan Cazares está disposto a reduzir o salário para atuar no país. Ele aceita cerca de R$ 90 mil por mês para atuar no Brasileirão, com valores pagos por produtividade. No último ano de contrato com o Atlético-MG, o jogador tinha remuneração de R$ 180 mil mensais na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Ainda interessado em mostrar que vive outro momento da carreira, o equatoriano não descarta a possibilidade de disputar inicialmente a Série B do Campeonato Brasileiro. A predileção do atleta é por jogar a elite do futebol nacional. No entanto, uma passagem curta pela segunda divisão também é vista como uma alternativa por parte do estafe do atleta.