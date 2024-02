Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o é ser um verdadeiro torcedor fanático de futebol

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro torcedor fanático por futebol. Os clichês estão fora e todo mundo está dentro… incluindo Virgil van Dijk, Jill Scott MBE e um elenco de verdadeiros apaixonados de todo o mundo.

Suas incríveis histórias reais, como as que você encontrará aqui e no conteúdo abaixo, além daquelas de pessoas como você, são a inspiração e a motivação por trás da campanha deste ano e do objetivo da Heineken de contrariar as expectativas e celebrar as muitas caras novas do fã de futebol moderno.

A HEINEKEN FAZ UM BRINDE AOS VERDADEIROS FÃS DE FUTEBOL… MAS ELES NÃO SÃO QUEM VOCÊ PENSA

A cara do fã de futebol moderno mudou muito. Quem apoia quem é uma questão com possibilidades infinitas, e como eles escolhem fazer isso é uma mistura eclética de auto-expressão e esforço e o catalisador para a nova campanha da Heineken para a UEFA Champions League deste ano - Um Brinde Ao Verdadeiro Fã de Futebol.

A nova campanha, que começa junto com as oitavas de final deste ano, é parte da plataforma “Fresher Football” consolidada pela Heineken, que visa tornar o futebol mais inclusivo e acessível para todos. A nova campanha tenta encontrar, celebrar e recompensar os fãs mais apaixonados entre nós e redefinir o que é o fã de futebol, como ele realmente se comporta em comparação com os antigos estereótipos negativos.

“Há uma minoria de torcedores de futebol que pode estragar o jogo de todos os outros, dando má fama aos torcedores ‘hardcore’”, diz Nabil Nasser, Head Global de Marca da Heineken®. “Mas esses poucos problemáticos não representam a maioria. Nossa nova campanha é uma reviravolta no estereótipo de ‘fã hardcore’, mostrando, em vez disso, como realmente é o fã hardcore, celebrando o grupo diversificado de pessoas que realmente vivem e respiram o esporte de uma forma positiva e às vezes peculiar.”

No centro da nova campanha está um filme cômico e comovente criado pelo diretor australiano Mark Molloy. Inspirado em histórias reais de fãs de todo o mundo, a peça mostra a devoção que as pessoas têm ao apoiar o time e os jogadores que amam, além de como isso pode ser diferente. De um pai que chamou suas filhas gêmeas de Mara e Donna, a um homem da igreja que lidera sua congregação fazendo uma pequena oração por seus jogadores favoritos todas as semanas.

O filme também apresenta Virgil van Dijk, capitão da Holanda, ao lado da atual embaixadora Jill Scott MBE, ex-seleção inglesa, unindo forças neste próximo capítulo da busca da Heineken pela inclusão no futebol.

“Eu costumava ir ao Estádio da Luz com meu avô quase todo fim de semana sem falta, com chuva ou com sol”, diz Jill Scott MBE. “Mas quando você pensa na aparência de um torcedor de futebol ‘fanático’, a maioria das pessoas não imagina uma adolescente. É isso que adoro na nova campanha da Heineken®. É mostrar como são os verdadeiros fãs de futebol e brincar com as expectativas das pessoas sobre quem é um verdadeiro fã ‘hardcore’”.

“Os fãs do ‘Real Hardcore’ me deixam orgulhoso e agradecido como jogador. Acho que recuperar esta frase é importante, as conotações negativas históricas são algo que precisamos tirar do jogo. Ninguém nasce racista, acho que as coisas principais para fazer a mudança são a educação e a comunicação uns com os outros. Espero que possamos fazer parte dessa mudança, por isso estou feliz que a Heineken® esteja desafiando a percepção do que é um verdadeiro fã para mostrar que há um lugar para todos no jogo.”

Além da participação no filme, Virgil Van Dijk e Jill Scott MBE também lideram a competição global que vai até 5 de abril de 2024, em que a Heineken tenta recompensar os verdadeiros fãs “fanáticos” por seus esforços com um prêmio único na vida: lugares na final da UEFA Champions League deste ano. Para ter a chance de ganhar este prêmio incrível, os fãs só precisam compartilhar sua história de fã fanático de futebol com a Heineken por meio do Real Hardcore Fã Clube ou do link abaixo, e um número selecionado será recompensado com ingressos para a final em Wembley, além de uma experiência de fim de semana em Londres.

Para saber mais sobre essa competição e participar, visite: www.heineken.com/realfansseats.

Outras histórias de fãs fanáticos por futebol também podem ser encontradas no Real Hardcore Fã Clube - o hub digital da Heineken para a UEFA Champions League. Aqui, os fãs mais apaixonados por futebol podem encontrar mais informações sobre a campanha deste ano, a competição, além de conteúdos exclusivos que celebram uma ampla gama de torcedores e as diversas maneiras de mostrar sua devoção ao time que amam.

Um brinde aos verdadeiros torcedores fanáticos.