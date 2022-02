A final da Liga dos Campeões pode deixar a Rússia por conta da tensão com a Ucrânia?

Motivo de preocupação em todo o mundo, a tensão envolvendo a Rússia e a Ucrânia pode ter impacto direto na grande final da Liga dos Campeões 2021/22.

A final da competição está marcada para acontecer na Gazprom Arena, em São Petersburgo, na Rússia, no dia 28 de maio. A partida será realizada na casa do Zenit, que também recebeu jogos da Copa do Mundo de 2018 e da Eurocopa de 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a possibilidade de uma invasão da Rússia à Ucrânia, a Uefa, organizadora da competição, começa a estudar possibilidades para a decisão, já que um iminente cofronto entre os países tornaria inviável a realização de uma partida desse tamanho no país.

Ainda nesta terça-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, gerou ainda mais apreensão ao reconhecer a independência de repúblicas separatistas ucranianas, transferindo soldados para região de Donetsk e Lugansk - regiões controladas por rebeldes - aumentando ainda mais a tensão no Leste Europeu.

Do outro lado, a Ucrânia não reconhece a independência dessas regiões e, ainda, solicita que a Rússia negocie a retirada de suas tropas.

A Uefa, por sua vez, segue monitorando e analisando a situação para elaborar um plano de contingência para, se necessário, alterar o local da partida.

De acordo com a imprensa britânica, a Rússia provavelmente não terá escolha a não ser desistir da final da Liga dos Campeões 2021/22, já que existe risco de um grande conflito.

O chefe do comitê organizador local de São Petersburgo, Alexey Sorokin, insistiu que o jogo será realizado conforme o planejado: "Não prestamos atenção aos comentários da mídia britânica", disse Sorokin, à TASS.

Mais artigos abaixo

“A Uefa é uma grande organização esportiva internacional, atuando fora de um contexto político. Estamos nos preparando para a final como planejado. Estamos aguardando a chegada de mais de 50 mil torcedores estrangeiros.”

A última vez que a Rússia sediou a final europeia foi em 2008, quando o Manchester United ergueu o troféu após uma vitória nos pênaltis no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Ainda assim, São Petersburgo foi escolhida novamente para a final da Liga dos Campeões 2020/21. Porém, com o alto número de casos da Covid-19, a Uefa optou por levar o duelo para Lisboa, em Portugal.