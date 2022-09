A escalação do Brasil para o próximo jogo

Veja qual será o time titular de Tite para a próxima partida da seleção brasileira

A seleção brasileira vive boa fase, com jogadores se destacando em diferentes ligas pelo mundo, fazendo com que o Brasil chegue para a Copa do Mundo como um dos principais candidato ao título.

Nesta sexta-feira (23), o Brasil enfrenta a seleção de Gana, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que começará em novembro deste ano.

Confira a escalação da Amarelinha para o jogo.

A escalação do Brasil:

O Brasil vai a campo com a seguinte escalação: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison.

Desfalques para a partida:

Alex Sandro (cortado por lesão)

Bruno Guimarães (edema muscular na perna esquerda)

Escalação do Brasil no último jogo:

No amistoso contra o Japão, em junho, a seleção brasileira foi a campo com: Alisson; Dani Alves, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Vinícius Júnior.

Os jogadores convocados:

GOLEIROS:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

DEFENSORES:

Danilo (Juventus)

Renan Lodi (Nottingham Forest)

Alex Telles (Sevilla)

Bremer (Juventus)

Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Ibañez (Roma)

Thiago Silva (Chelsea)

MEIO-CAMPISTAS:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Paquetá (West Ham)

ATACANTES: