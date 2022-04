A coleção de carros de Lionel Messi

Lionel Messi é sem dúvida uma das maiores marcas do futebol, além de ser um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Após a mudança do argentino para o PSG vindo de seu clube desde a infância, o FC Barcelona, ele agora ganha um salário anual de aproximadamente 75 milhões de dólares (cerca de 375 milhões de reais). Se somarmos seus patrocínios, os ganhos anuais de Messi somam 110 milhões de dólares (cerca de 550 milhões de reais) segundo a Forbes.

Ele ocupa o segundo lugar na lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, logo após seu rival Cristiano Ronaldo, que, no Manchester United, ganha aproximadamente 125 milhões de dólares (cerca de 625 milhões de reais) em salários e patrocínios.

As duas superestrelas estão constantemente no topo das paradas dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo há quase uma década.

Com um bom salário, Messi leva um estilo de vida luxuoso que inclui uma variedade de carros de luxo em sua garagem.

Vamos descobrir os carros que o super astro argentino dirige:

Ferrari 335 S Spider Scaglietti | $36 Milhões (cerca de 180 milhões de reais)

O carro mais caro da garagem de Messi é sem dúvida o Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Curiosamente, ele comprou o carro em um leilão por 36 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de reais). Quem ficou em segundo lugar no leilão? Cristiano Ronaldo.

Também conhecido como “cavalo empinado de 1957”, o carro é movido por um motor V12 de 4,0 litros naturalmente aspirado e pode atingir uma velocidade máxima de 300 km/h.

Ferrari F430 Spyder | $164,490 (cerca de 820 mil reais)

Outro modelo da Ferrari que Messi usa é a Ferrari F430 Spyder. Ele pagou 164.490 dólares (aproximadamente 820 mil reais) por este modelo especial da Ferrari. O carro é movido por um Ferrari F136 E V8 de 4,3 L e gera 503 cv.

‘Audi trio’ | $231,790 (cerca de 1 milhão e 150 mil reais)

Os gigantes alemães da fabricação de automóveis Audi patrocinaram o FC Barcelona até 2019 e, portanto, não é surpresa que, sendo um ex-jogador do Barcelona, Messi possua um carro Audi. Na verdade, ele possui três carros, o Audi RS6, que custa 108.000 mil dólares (aproximadamente 540 mil reais), o Audi A7, que custa 69.200 dólares (cerca de 340 mil reais) e o Audi Q7, que custa 54.590 dólares (aproximadamente 270 mil reais).

Pagani Zonda Tricolore | $2 milhões (cerca de 10 milhões de reais)

unto com a Ferrari 335 S Spider Scaglietti, Messi é dono do exótico carro esportivo italiano Pagani Zonda, edição Tricolore. O carro é composto por um motor 7.3L V12 acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades. O argentino pagou cerca de 2 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de reais) pela beleza.

Mercedes SLS AMG | $642,490 (cerca de 3 milhões e 200 mil reais)

O Mercedes SLS AMG é outro carro exótico e elegante na posse de Messi pelo qual ele pagou cerca de 642.490 dólares (aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais) pelo carro. Esta beleza da Mercedes é composta por um motor DOHC V8 de 6,2 litros que oferece um desempenho brilhante. É sem dúvida um dos carros mais bonitos da coleção de Messi.

Maserati Gran Turismo MC Stradale | $242,100 (cerca de 1 milhão e 200 mil reais)

Messi é frequentemente visto usando o Maserati Gran Turismo MC Stradale sempre que está em sua casa na Argentina. O carro tem um motor V8 de 4,7 litros e produz 444 cv e 510 Nm de torque. Ele pagou 242.100 dólares (aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais) por este carro.

Range Rover duo | $269,500 (cerca de 1 milhão e 350 mil reais)

O Range Rover é um dos carros SUV mais luxuosos e caros do mundo e não é surpresa que Messi seja um orgulhoso proprietário de dois modelos Range Rover - Range Rover Vogue, que custa cerca de 200.000 dólares (aproximadamente 1 milhão de reais) e Range Rover Sport, que custa 69.500 dólares (cerca de 350 mil reais).

Cadillac Escalade | $75,195 (cerca de 375 mil reais)

Messi comprou este Cadillac de oito lugares por 75.195 dólares (aproximadamente 375 mil reais). É um carro perfeito para uma família de cinco. O Cadillac Escalade é movido por um V-8 de 420 cv acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades.

Lexus RX 450h e Mini Cooper | $66,533 (cerca de 330 mil reais)

Os carros mais baratos da coleção de Messi são um Lexus RX 450h e um Mini Cooper. O Lexus custou cerca de 46.800 dólares (aproximadamente 230 mil reais) e o Mini Cooper custa cerca de 19.733 dólares (aproximadamente 100 mil reais).