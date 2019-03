A "brutal" entrada de Marcelo em Lionel Messi

A final da Supercopa a Espanha em 2011 ficou marcada por um lance envolvendo o brasileiro e o argentino

O duelo entre Real Madrid e Barcelona em 2011 pela final da Supercopa da Espanha foi um dos mais quentes nos últimos tempos. E entre tantos lances que marcou o duelo, a entrada de Marcelo em Lionel Messi ganhou destaque.

Messi liderava o ataque do Barça quando sentiu a intensidade de Marcelo. O brasileiro materializou uma forte entrada no atacante argentino, que já era destaque do duelo quando sofreu a “agressão”, de acordo com a imprensa espanhola, por parte do lateral do Real.

Pep Guardiola, preocupado em ver a estrela do time deitada no gramado, pediu ao juiz cartão para o brasileiro. Embora Marcelo tenha sido punido pelo árbitro, Messi respondeu a entrada do lateral sendo implacável no jogo.

Duelo de volta

No duelo de volta, no qual o Barcelona também ganhou por 3 a 2, Marcelo voltou a deixar sua marca em Lionel Messi. Desta vez, o brasileiro saltou e esticou a perna direita, que atingiu o Hermano em cheio.

O Barça foi o grande campeão daquela edição da Supercopa da Espanha ao empatar em 2 a 2 em pleno Santiago Bernabéu e ganhar por 3 a 2, no Camp Nou. Messi foi decisivo, marcando três dos cinco gols de sua equipe.