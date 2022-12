Cruzeiro abre negociações com Ramiro, ex-Corinthians

Volante está livre no mercado e negócio pode ter fim feliz

Em ano de reconstrução, o Cruzeiro segue movimentando o mercado. A bola da vez é Ramiro, volante que está livre no mercado após passagem pelo Corinthians, como soube a GOAL.

As partes já estão conversando há alguns dias e a tendência é de uma negociação rápida, com acerto entre as partes. Com alto salário, porém, o volante terá que diminuir os vencimentos que tinha no Corinthians. A informação foi dada pelo ge.globo e confirmada pela GOAL.

Este será o quarto nome ligado ao Corinthians que negocia com o Cruzeiro. Além de Ramiro, o Cabuloso já fechou com Mateus Vital e negocia também com Matheus Davó e Raul Gustavo.

Ramiro chegou ao Corinthians em 2019, em negociação com o Grêmio. Em 2021, foi emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e retornou na reta final de 2022.

Mesmo sendo muito usado por Vítor Pereira, não teve o seu contrato renovado e está livre no mercado.