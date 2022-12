Cruzeiro negocia contratação de Matheus Davó com o Corinthians

Atacante tem contrato no Parque São Jorge até dezembro de 2023, mas está perto de transferência para a Toca da Raposa II

O Cruzeiro negocia a contratação de Matheus Davó, atacante de 23 anos do Corinthians e que defendeu o Bahia por empréstimo na última temporada. As tratativas para a chegada do atleta estão adiantadas, conforme apurado pela GOAL.

O atleta tem contrato no CT Joaquim Grava até dezembro de 2023, mas a diretoria corintiana está disposta a negociá-lo em definitivo. Os moldes da negociação ainda são ajustados, mas os mineiros tentam cláusulas semelhantes à da compra de Mateus Vital — dividindo os percentuais.

As tratativas para a contratação do atacante são conduzidas por Paulo André, braço direito de Ronaldo Fenômeno no clube mineiro. O dirigente conversa com o Corinthians e o estafe do centroavante a fim de levá-lo para a Toca da Raposa II.

Matheus Davó deu sinal positivo para a mudança de clube em 2023. O centroavante foi um dos destaques do Bahia na Série B deste ano, com 10 gols marcados e quatro assistências em 40 partidas.

O Cruzeiro estava à procura de um centroavante desde a saída de Lincoln — que retonou ao Vissel Kobe, do Japão, clube com o qual tem contrato. Hoje, o elenco de Paulo Pezzolano conta apenas com o centroavante Edu para a função.