Wayne Rooney arriscou tudo ao acertar com o Plymouth - mas sonho de volta ao Manchester United ainda é real?

O ícone da Inglaterra segue determinado a se destacar na área técnica, mas precisa dar certo no Home Park para melhorar sua imagem

Wayne Rooney é notícia de destaque. Há uma inevitabilidade nisso - você não constrói uma carreira como um dos maiores jogadores a vestir a camisa do Manchester United e da Inglaterra sem atrair imensa atenção da imprensa e ter sua vida constantemente sob julgamentos.

Se o Rooney jogador tinha que enfrentar as críticas, o Rooney treinador não escaparia do barulho, e enquanto tudo está bem quando você está obtendo resultados no jogo de gestão, também pode ser uma posição bastante angustiante quando as coisas não estão indo conforme o planejado.

Em seu quarto cargo permanente em quatro anos, e não tendo conseguido realmente se provar até agora, parece que é agora ou nunca para a carreira de treinador de Rooney enquanto ele navega pelos escalões inferiores da segunda divisão inglesa com o Plymouth Argyle.

Então, onde está dando errado? Como está indo agora? E Rooney algum dia será um candidato para assumir seu maior objetivo - o cargo no Manchester United?