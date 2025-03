Vinícius Junior & Raphinha: como a dupla do Brasil pode carregar o peso da ausência de Neymar e liderar a seleção na Copa do Mundo

O atacante do Real Madrid tem acumulado atuações abaixo do esperado no cenário internacional, mas conta com talento e respaldo para mudar esse cenário

O jogo dramático entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo teve uma cena inusitada nos minutos finais. Após Vinícius Júnior marcar o gol da vitória com um chute desviado no nono minuto dos acréscimos, Dorival Junior decidiu substituí-lo para ganhar tempo. O atacante do Real Madrid, porém, saiu de campo lentamente, irritando os colombianos. Foi então que Raphinha interveio – não para defender Vinícius, mas para empurrá-lo para fora do campo. Ciente de que o companheiro estava a um cartão amarelo da suspensão no clássico contra a Argentina, o jogador do Barcelona agilizou a saída para evitar a punição. A cena evidenciou dois pontos: Raphinha se consolidou como peça-chave na equipe de Dorival, e seu papel pode ser fundamental para a ascensão de Vinícius como o sucessor de Neymar na Seleção. Mais artigos abaixo Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱