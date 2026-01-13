+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Xabi Alonsogetty
Joaquim Lira Viana

Vinícius Júnior e os outros seis jogadores do Real Madrid que não se despediram de Xabi Alonso

Após a queda do treinador espanhol depois da final da Supercopa da Espanha, silêncio de parte do elenco chama atenção e expõe rachaduras no vestiário merengue

É o fim para Xabi Alonso como comandante do Real Madrid. A derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha foi o estopim para a decisão da diretoria, mas o desgaste vinha de antes. Internamente, relatos circulavam de que o vestiário não estava totalmente fechado com o treinador, algo que pesou na avaliação final para o desligamento entre as duas partes após apenas seis meses do espanhol no cargo. 

Apesar do prestígio de Xabi como ex-jogador e de sua proposta de futebol baseada em controle e intensidade, o clima nos bastidores se deteriorou ao longo da temporada. Inconsistência nos jogos e ruídos na relação com algumas estrelas fizeram a pressão crescer semana após semana. A final perdida para seus maiores rivais apenas escancarou uma crise que já estava em curso.

Com a demissão oficializada, o movimento natural foi visto nas redes sociais: mensagens de agradecimento e despedida para o treinador. Mas nem todos seguiram esse roteiro. O silêncio de alguns chamou mais atenção do que a homenagem de outros — e levantaram questionamentos sobre quem realmente estava ao lado de Xabi Alonso até o fim.

  • Vinicius XabiIMAGO / Alberto Gardin

    Os jogadores que não se despediram

    Como destacou o jornal Marca, boa parte do elenco do Real Madrid utilizou as redes sociais para se manifestar após a saída de Xabi Alonso. No entanto, sete nomes chamaram atenção pela ausência total de qualquer mensagem pública. Foram eles: Vinícius Júnior, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Jude Bellingham e Brahim Díaz.

    O caso que mais gerou repercussão, naturalmente, foi o de Vinícius Júnior. Como uma das grandes estrelas do elenco, o brasileiro já havia dado sinais claros de insatisfação com o treinador espanhol em diferentes momentos. O ápice da tensão aconteceu no clássico contra o Barcelona, em outubro de 2025. Substituído em um momento delicado do jogo, Vinícius explodiu à beira do campo, saiu xingando e foi direto para o vestiário.

    Alguns dias após o incidente, ele publicou nas redes sociais um pedido de desculpas aos colegas de time, à diretoria e à comissão técnica, mas deixou de fora o nome de Xabi Alonso. Desde então, a relação nunca mais foi a mesma — e o silêncio após a demissão de Xabi foi interpretado por muitos como um capítulo final dessa história mal resolvida.

  • kylian-mbappe-xabi-alonso(C)Getty Images

    Mbappé e Rodrygo prestam suas homenagens a Alonso

    Se alguns optaram pelo silêncio, outros fizeram questão de se posicionar. Kylian Mbappé, nos stories de sua conta no Instagram, escreveu após a demissão de Xabi Alonso: "Foi breve, mas foi um prazer jogar para você e aprender com você. Obrigado por me dar confiança desde o primeiro dia. Vou me lembrar de você como um treinador de ideias claras e que sabe muito de futebol. Muita sorte na nova etapa“.

    Rodrygo também utilizou as redes para se despedir do treinador. O brasileiro escreveu, também em um story no seu Instagram: “Mister, obrigado por cada dia compartilhado, pela confiança, o aprendizado e os momentos vividos. Te desejo êxito no caminho que virá. Que sua carreira continue crescendo. Te desejo o melhor sempre”, publicou o camisa 11, acompanhado de uma foto sua com o treinador durante um jogo do Real Madrid. 

    As mensagens reforçaram a divisão de sentimentos dentro do elenco e mostraram que, apesar das polêmicas, Xabi Alonso manteve o respaldo de parte importante do grupo até o fim de sua passagem.

  • Real Madrid Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Quem será o novo treinador do Real Madrid?

    Com a saída de Xabi Alonso, o Real Madrid agiu rápido e definiu Álvaro Arbeloa como novo treinador. Ex-lateral do clube e figura respeitada nos bastidores, Arbeloa comandava o Real Madrid Castilla e construiu toda a sua trajetória como técnico dentro da estrutura merengue.

    Desde 2020 no clube como treinador, Arbeloa passou pelas categorias de base e ganhou destaque pelo trabalho de formação e pela leitura moderna do jogo. No Castilla, conquistou títulos em competições nacionais de base e foi elogiado pela capacidade de potencializar jovens talentos, além de manter um perfil disciplinador, alinhado ao DNA do Real Madrid.

    Agora, ele assume o maior desafio de sua carreira: liderar um elenco estrelado, lidar com egos, reconstruir pontes no vestiário e recolocar o Real Madrid no caminho das grandes conquistas. A era pós-Xabi Alonso começa oficialmente — e promete ser tudo, menos silenciosa.

