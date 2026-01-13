Vinícius Júnior e os outros seis jogadores do Real Madrid que não se despediram de Xabi Alonso

É o fim para Xabi Alonso como comandante do Real Madrid. A derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha foi o estopim para a decisão da diretoria, mas o desgaste vinha de antes. Internamente, relatos circulavam de que o vestiário não estava totalmente fechado com o treinador, algo que pesou na avaliação final para o desligamento entre as duas partes após apenas seis meses do espanhol no cargo.

Apesar do prestígio de Xabi como ex-jogador e de sua proposta de futebol baseada em controle e intensidade, o clima nos bastidores se deteriorou ao longo da temporada. Inconsistência nos jogos e ruídos na relação com algumas estrelas fizeram a pressão crescer semana após semana. A final perdida para seus maiores rivais apenas escancarou uma crise que já estava em curso.

Com a demissão oficializada, o movimento natural foi visto nas redes sociais: mensagens de agradecimento e despedida para o treinador. Mas nem todos seguiram esse roteiro. O silêncio de alguns chamou mais atenção do que a homenagem de outros — e levantaram questionamentos sobre quem realmente estava ao lado de Xabi Alonso até o fim.