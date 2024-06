De Vini Jr. a Mbappé, legado de Cristiano Ronaldo mostra sua força para atrair craques ao Real Madrid

O astro português não joga mais pelos merengues, mas seu legado ainda ajuda a atrair grandes nomes ao Bernabéu

A foto é famosa: um menino Kylian Mbappé, vestindo com moletom verde e calça jeans (como se tivesse acabado de chegar da escola), está em seu quarto. As paredes são completamente preenchidas por fotos de Cristiano Ronaldo usando diversas camisas de diversas temporadas pelo Real Madrid.

A idolatria pelo português alimentou o amor pelo clube espanhol. E aquelas fotos de criança, recuperadas após Mbappé ganhar destaque no cenário europeu como jogador profissional, alimentaram, ano após ano, especulações sobre a sua contratação pelo Real Madrid. Após sete temporadas, no entanto, finalmente aconteceu. Kylian Mbappé é jogador do Real Madrid. E com a bênção de seu ídolo.

“Agora é a minha vez de observar. Entusiasmado para te ver iluminando o Bernabéu”, escreveu Cristiano Ronaldo na postagem de Instagram feita por Mbappé, em que o francês oficializa sua ida para o Real Madrid. O atacante português não defende os Blancos desde 2018, mas seu legado ultrapassa os recordes de gols e títulos: CR7 inspirou e atrai até hoje, como se fosse um imã, talentos para o Bernabéu. Mbappé não foi o único.

