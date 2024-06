Kylian Mbappé no Real Madrid: tempo de contrato, número da camisa e mais informações do acerto

Veja tudo o que você precisa saber sobre a aguardada ida do francês para o clube merengue

Acabou a novela! Enfim, Kylian Mbappé é - oficialmente - jogador do Real Madrid. Dois dias depois da conquista da 15ª Champions League, o clube anunciou a chegada do craque francês, que deixou o Paris Saint-Germain após decidir não renovar contrato e atuará no Santiago Bernabéu a partir da temporada 2024/25.

Abaixo, a GOAL te mostra o tempo de contrato, custos, número da camisa e tudo o que você precisa saber sobre a ida de Mbappé para o Real Madrid...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!