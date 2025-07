Viktor Gyokeres não é um Erling Haaland "melhorado", mas a sensação do Sporting pode fazer o Arsenal ganhar títulos de novo

Mikel Arteta, enfim, atendeu aos apelos da torcida do Arsenal e foi atrás do artilheiro sueco que brilha no Sporting

"Se você olha para as lesões e para os jogadores que chegaram... Ok, ele trouxe reforços – trouxe o Sterling quando todo mundo queria um camisa 9", disse Thierry Henry no podcast Stick to Football, da Sky Bet, ao analisar as escolhas de Arteta após mais uma temporada em que o Arsenal terminou em segundo lugar na Premier League. "Ele teve tempo para contratar um centroavante, teve tempo. Não sou o treinador, não sei como foi a conversa. Mas todo mundo estava pedindo um 9."

De fato, a torcida dos Gunners passou a janela de transferências do meio de 2024 inteira pedindo um novo atacante. Mas os únicos reforços definitivos que chegaram foram o zagueiro Riccardo Calafiori, do Bologna, e o meio-campista Mikel Merino, da Real Sociedad. Sterling veio por empréstimo do Chelsea. Ainda assim, Arteta manteve sua aposta em Kai Havertz e no lesionado Gabriel Jesus – o único camisa 9 de ofício contratado por ele até hoje. E o plano, como era de se esperar, fracassou.

O Liverpool garantiu o título inglês de 2024/25 com quatro rodadas de antecedência, enquanto o Arsenal sofreu com a falta de consistência e uma grave crise de lesões que atingiu nomes como Havertz, Jesus, Saka, Gabriel Magalhães, Odegaard, Martinelli e Calafiori. O time ainda chegou à semifinal da Champions League, mas foi dominado pelo Paris Saint-Germain e viu o jejum de títulos se estender por mais uma temporada — agora são cinco anos sem troféus.

O azar com lesões teve seu peso, mas a principal causa do fracasso foi o planejamento ruim no mercado. E se o cenário se repetir na próxima temporada, Arteta não terá mais desculpas. O Arsenal deixou de evoluir e, caso o técnico não aprenda com os erros, uma troca no comando será inevitável.

Os primeiros sinais desta nova janela, porém, são mais promissores. Após fechar com o meia Martin Zubimendi (Real Sociedad) e com o goleiro reserva Kepa Arrizabalaga, os Gunners estão perto de anunciar um reforço de impacto: Viktor Gyokeres, sensação do Sporting, que reúne todas as qualidades para ser a peça transformadora que falta a Arteta para levar títulos ao Emirates Stadium.