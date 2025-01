Um dos nomes mais promissores da base dos Blues, o ponta entrou nos planos do time de Enzo Maresca na Premier League e na Conference League

A produção de talentos da academia de Cobham, do Chelsea, segue firme, com dois novos jogadores integrados ao time principal sob o comando de Enzo Maresca. Junto com Josh Acheampong, o lateral Tyrique George é o mais recente a se juntar ao elenco profissional em Stamford Bridge.

Para George, de 18 anos, esse é o fruto de uma jornada de dez anos, embora ele saiba que ainda há um longo caminho pela frente para garantir um lugar no futuro do clube, que é conhecido por ser exigente. Por ora, ele segue no caminho certo, com diversas aparições na Conference League e até uma estreia na Premier League, o Campeonato Inglês.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre esse talento promissor do Chelsea, que pode se tornar uma estrela em breve.