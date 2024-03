As trocas de técnicos nos times do Brasileirão em 2024; quem demitiu seu treinador e contratou um novo?

Acompanhe as movimentações no comando técnico dos clubes do Campeonato Brasileiro 2024

Mudanças no comando dos clubes brasileiros acontecem com regularidade. A pressão por resultados, a busca por um estilo de jogo mais eficiente e a necessidade de atender às expectativas dos torcedores são alguns dos fatores que contribuem para a intensa rotatividade de técnicos no futebol brasileiro. Levando em consideração os técnicos que deixaram seu cargo no ano de 2024, a GOAL lista, a seguir, as trocas de comando dos times presentes nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais artigos abaixo Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!