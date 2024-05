Como uma troca entre Erik ten Hag e Thomas Tuchel poderia ser ideal para Manchester United e Bayern

Está sendo especulado que uma troca de técnicos poderia estar nos planos de dois dos maiores clubes da Europa, o que faria muito sentido

Manchester United e Bayern de Munique têm bastante em comum no momento. A temporada 2023/24 tem sido frustrante para ambos os clubes, não apenas porque estão passando por períodos de transição, e grande parte da culpa tem sido atribuída aos seus respectivos técnicos.

Erik ten Hag esgotou todo o crédito que conquistou após levar o United à Champions League e à conquista da Copa da Liga Inglesa em sua primeira temporada no Old Trafford. Agora, sua equipe confusa está a caminho de registrar a pior pontuação da história do clube na Premier League, enquanto Tuchel se tornou o primeiro treinador do Bayern a não conquistar um título da Bundesliga em 12 anos.

O Bayern já decidiu deixar Tuchel ir, e o Sport BILD afirmou que Ten Hag foi cogitado como um potencial substituto para o alemão. Até o momento, Ten Hag ainda conta com o apoio dos proprietários minoritários do United, a INEOS, mas isso poderia mudar se os Red Devils não se classificarem para uma competição europeia e sofrerem outra derrota humilhante para o rival Manchester City, na final da FA Cup.

Comenta-se que Tuchel está interessado no posto de comandante do United, e é justo dizer que a maioria dos torcedores o veria como uma melhoria em relação a Ten Hag. Por outro lado, o holandês parece ser uma opção muito melhor para o Bayern do que o ex-técnico do Chelsea. Uma troca entre os clubes poderia ser o movimento ideal para todas as partes envolvidas, já que as duas superpotências do futebol mundial buscam o caminho mais rápido para voltar ao topo...