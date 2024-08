Tratamento do Chelsea a Conor Gallagher escancara problemas do clube

Meio-campista foi forçado a deixar os Blues após 16 anos, enquanto a alma do clube segue sendo despedaçada

Dois anos após o consórcio Todd Boehly-Clearlake Capital assumir o controle do Chelsea, está cada vez mais difícil se surpreender com as decisões tomadas no mais alto nível - mas eles ainda estão se esforçando ao máximo para isso. Na mais recente de uma série de decisões questionáveis no mercado de transferências, o clube está prestes a vender o prata da casa Conor Gallagher para o Atlético de Madrid.

O meio-campista se destacou como uma peça-chave e jogador favorito dos torcedores na temporada passada, sendo uma presença constante no meio-campo de Mauricio Pochettino. Ele chegou até a atuar como capitão dos Blues em várias ocasiões, muitas vezes carregando seus companheiros de equipe quando o Chelsea finalmente começou a fazer algum progresso na segunda metade da temporada.

Mas, aos olhos de quem toma decisões no clube, isso não vale nada diante da ameaça das regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League. Após gastar mais de £1 bilhão em dois anos de gestão Boehly-Clearlake, Gallagher - que está no Chelsea desde os oito anos de idade - é visto como dispensável, enquanto a hierarquia do clube busca desesperadamente equilibrar as finanças.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!