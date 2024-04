Trajetória de Mohamed Salah no Liverpool se encaminha para final com pouco brilho

O 'mágico' egípcio não tem sido mais o mesmo desde que retornou de lesão - e o Liverpool bem que precisa de um pouco mais de sua magia

Alguns dos momentos mais memoráveis da sensacional passagem de Jurgen Klopp como técnico do Liverpool ocorreram em competições europeias. Foi, então, bem chocante ver sua última campanha na Liga Europa terminar da maneira que terminou, precocemente contra a Atalanta. Simplesmente não parecia certo. Independente do resultado, uma grande final em Dublin - ao invés da eliminação nas quartas de final em Bérgamo - teria sido um ponto final muito mais adequado.

Mohamed Salah recebeu muitas críticas no confronto contra os italianos. O egípcio foi quem marcou o gol da vitória por 1 a 0 no segundo jogo - agregado terminou 3 a 1 -, mas também desperdiçou uma chance clara de gol, que poderia ter deixado os Reds a apenas um tento de levar a disputa à prorrogação. Para muitos , Salah personificou o Liverpool apático que vimos nas últimas semanas, mas Klopp, para a surpresa de zero pessoas, o defendeu no pós-jogo.

"Não estou preocupado", afirmou aos repórteres. "Isso é o que os atacantes fazem. Temos que passar por isso, ele tem que passar por isso. Ele é um dos jogadores mais experientes do elenco. Não é como se Mo nunca tenha perdido chances antes na vida dele, faz parte do jogo... Eu não vou transformar isso em uma novela".

Mas a queda de ritmo de Salah agora é um grande ponto de discussão. Pelas últimas performances da equipe, dá para dizer que existe um grande risco de que o time agora também falhe miseravelmente na busca pelo título da Premier League.