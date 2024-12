Todos os times que vão jogar a Série C do Brasileirão 2025

Com os 20 times definidos, conheça as equipes que vão disputar a terceira divisão nacional em 2025

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 promete ser um dos torneios mais equilibrados da história, com grandes expectativas sobre as equipes que buscarão o acesso à Série B de 2026.

Com 20 clubes disputando o campeonato, a competição será marcada pela acirrada luta entre os quatro finalistas, que garantirão uma vaga na segunda divisão do futebol nacional. Além disso, a disputa pelo rebaixamento também promete grandes emoções, com os quatro últimos da fase inicial caindo para a Série D de 2026, ampliando ainda mais a pressão sobre as equipes durante a temporada.

Este ano, a competição apresenta novidades significativas, como a estreia de dois clubes: o Retrô, vencedor da Série D de 2024, e o Maringá, que entra na disputa após garantir seu lugar na divisão. A divisão de times da Série C também é destaque, com a Região Nordeste continuando a dominar a competição com a maior quantidade de representantes, embora o campeonato este ano perca a presença de qualquer equipe da Região Norte, fato inédito até então.