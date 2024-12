Quase todas as vagas já estão preenchidas para a elite do futebol brasileiro em 2025; veja quem confirmou presença

O Brasileirão 2024 ainda nem acabou e a próxima edição do campeonato já está nos reservando grandes emoções. Recordes a serem quebrados, retorno de grandes clubes e um panteão de ótimos jogadores marcarão a corrida pelo troféu nacional mais cobiçado do futebol.

Com o desfecho da Série B, descobrimos a volta de times campeões à elite, como o Santos e o Sport, bem como o Mirassol, que a disputará pela primeira vez. Por outro lado, Atlético-GO e Cuiabá tiveram seus rebaixamentos matematicamente confirmados com antecedência e não estarão na Série A do ano que vem.

Resta descobrir quem serão as duas últimas equipes a preencherem o Z4 e, enfim, saberemos todos os times que vão jogar o Brasileirão 2025. Até o momento, são 16 confirmados, com quatro equipes ainda lutando na primeira divisão para permanecer no ano seguinte.

Mais artigos abaixo

Abaixo, confira as principais informações e quais são as equipes com passaporte garantido para a competição em 2025...