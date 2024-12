Todos os títulos oficiais do Botafogo na história

Acompanhe, na íntegra, a lista de todos os títulos oficiais do Glorioso

O Botafogo escreveu um dos maiores capítulos de sua história, em 2024, ao conquistar os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Os dois troféus agora entram em uma grande lista de glórias conquistadas pelo Glorioso. Pensando nisso, a GOAL faz uma seleção de todos os títulos já conquistados pelo Botafogo.

Vale destacar a ausência das três Pequenas Taças do Mundo, conquistadas na década de 1960 e 1970 e consideradas como Mundial pelo clube, mas a explicação é de que, apesar de sua enorme importância para a história do Glorioso, assim como outros títulos internacionais disputados naquela época, a taça não é considerada com caráter oficial pela Fifa.

Além das Pequenas Taças do Mundo, o título do Troféu Teresa Herrera de 1996, sempre lembrado com muito carinho pelos torcedores pela vitória contra a Juventus, campeã da Liga dos Campeões daquele ano, também não entra na lista por não ter caráter oficial. Confira a lista abaixo.