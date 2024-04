A competição foi criada em 1902 e é organizada pela Federação Paulista de Futebol

O Campeonato Paulista é o torneio de futebol mais antigo do Brasil. A tradicional competição estadual, realizada anualmente sempre no início do calendário, reúne todos os times profissionais de São Paulo.

Também conhecido como Paulistão, o torneio é dividido em quatro divisões. Nas divisões inferiores, ocorre o que naturalmente se espera de séries de acesso. Os melhores times da quarta divisão sobem para a terceira, os melhores da terceira sobem para a segunda e assim sucessivamente. O mesmo vale para o rebaixamento.

Em alguns casos, dois times foram campeões no mesmo ano, isso aconteceu porque, na época, havia duas ligas: a APEA, dos clubes que já eram profissionais, e a FPF, amadora.

Mais artigos abaixo

O Paulistão 2024 teve o Palmeiras conquistando o 26º título em partidas contra o Santos.

Além do quarteto Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, outros 12 clubes já levantaram a taça da primeira divisão. Veja a lista!

Todos os campeões do Campeonato Paulista na história