Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e mais: TODOS os brasileiros que jogaram na Inter de Milão

Carlos Augusto é o atual representante do Brasil na Internazionale de Milão, que busca mais um título de Champions League

A Internazionale de Milão é um dos maiores clubes do mundo, e, como escrito em seu próprio nome, recebeu ao longo de toda sua história diferentes jogadores dos mais diversos países. O Brasil foi um dos maiores exportadores de talento para a equipe italiana, que celebra vários dos nossos grandes craques.

Se no time atual apenas o lateral-esquerdo Carlos Augusto, que na maior parte das vezes é reserva no conjunto treinado por Simone Inzaghi, representa as cores brasileiras, o passado é recheado de protagonistas como Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e Jair da Costa – herói nerazzurri nos primeiros títulos europeus do clube.

Outros ídolos, como Júlio César, Maicon e Lúcio também aparecem – assim como outros jogadores famosos, que você nem lembrava terem vestido as cores preto e azul (como Roberto Carlos), e outros mais desconhecidos. Pensando nisso, a GOAL lista, abaixo, todos os atletas brasileiros que vestiram a camisa da Inter de Milão ao menos em uma partida.