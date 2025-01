Todos os gols de Neymar pelo Santos

A GOAL relembra cada um dos gols que o craque marcou nas cinco temporadas em que atuou pelo Peixe

Neymar está de volta ao Santos após mais de 11 anos atuando na Europa e na Arábia Saudita. Assim como nos clubes em que jogou no Velho Continente, especialmente no Barcelona, a Vila Belmiro foi um dos lugares onde sua ousadia e alegria mais ficaram registradas.

De 2009 a 2013 no elenco profissional do Peixe, o atacante anotou 136 gols em 225 jogos com a camisa alvinegra, além de conquistar a América do Sul, o Brasil e o estado de São Paulo. Agora, em 2025, ele retorna em vínculo com o clube por seis meses, visando reencontrar seu melhor futebol após mais de um ano afastado por lesões.

Sendo assim, desde seu gol vencedor do Prêmio Puskas de 2011 até tentos em que "não existe gol feio, feio é não fazer gol", a GOAL relembra cada uma dessas 136 vezes em que o então menino Ney balançou as redes pelo Santos. Confira, abaixo, temporada a temporada...