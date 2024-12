Todos os vencedores do Prêmio Puskás e do Prêmio Marta

The Best FIFA

Com quatro brasileiros entre os vencedores, os prêmios Puskás e Marta passaram a ser uns dos mais esperados no ano

Todo ano, a Fifa utiliza o Prêmio Puskás para escolher o gol mais bonito do ano no futebol masculino, e agora, a partir de 2024, o prêmio Marta para definir o do feminino. A entidade observa e seleciona, ao menos, dez lances e realiza uma votação popular para os torcedores escolherem o tento mais bonito.

Entre os já premiados, quatro brasileiros já deixaram sua marca. Inclusive nas cerimônia mais recentes, em 2023, com Guilherme Madruga, e 2024 com a Rainha Marta. Abaixo, a GOAL destaca todos os vencedores dos Prêmios Puskás e Marta.