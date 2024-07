Todos os clássicos de Abel Ferreira como técnico do Palmeiras

No retrospecto geral, levando em conta os três rivais, o treinador tem um aproveitamento de 56% em 44 partidas

Abel Ferreira escreveu seu nome como um dos treinadores mais vitoriosos na história do Palmeiras. Além de colecionar dez troféus desde sua chegada, em 2020, o lusitano conquistou o coração dos torcedores por representar os palmeirenses à beira do gramado, com seu estilo acalorado de sentir os jogos, nos clássicos contra os rivais.

Em um levantamento realizado pela GOAL, foi constatado que o português disputou 44 partidas contra Corinthians, São Paulo e Santos, acumulando 20 vitórias, 15 empates e apenas nove derrotas, o que resulta em um aproveitamento na casa dos 56%. Considerando esses números, veja o desempenho do treinador em cada clássico.