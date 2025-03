Todas as finais de Corinthians e Palmeiras na história

Os rivais terão mais um capítulo desta história na decisão no Campeonato Paulista de 2025

Corinthians e Palmeiras são protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e, por extensão, mundial.

Todo jogo é uma decisão quando alvinegros e alviverdes estão em lados opostos, mas e quando é uma final pra valer? No histórico considerando torneios reconhecidamente importantes, a vantagem é palmeirense: 7 a 3.

O próximo capítulo desta história já tem data para acontecer, com a final do Paulistão de 2025 com datas já marcadas. Confira, abaixo, como foram todas as finais (considerando apenas mata-matas e jogos de eliminação direta) entre Corinthians e Palmeiras.