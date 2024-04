Todas as vezes em que o Flamengo foi líder do Brasileirão

Uma peculiaridade conta a história da liderança rubro-negra nos pontos corridos: é um time de chegada

Um dos maiores campeões brasileiros da história, o Flamengo conhece muito bem o caminho dos títulos. Considerando apenas a Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003, foram três taças e agora em 2024 os rubro-negros seguem favoritos no sonho de mais uma conquista.

Quando levamos em consideração os rubro-negros, a grande curiosidade é o DNA para saber definir a sua situação: o Flamengo não é o time que soma mais rodadas na liderança histórica do Brasileirão desde 2003, mas em duas ocasiões foi campeão mesmo tendo estado no topo da tabela em apenas duas jornadas – situação que pode se repetir na atual temporada.

Confira, abaixo, todas as vezes em que o Flamengo esteve na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro desde 2003. A pesquisa, feita pela GOAL, não leva em consideração ocasiões em que a equipe está empatada em pontos com o líder mas perde nos critérios de desempate. É o topo ou nada. Confira abaixo.