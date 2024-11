Todas as vezes em que o Palmeiras foi líder do Brasileirão

Como foram as outras vezes do Alviverde na ponta da tabela? Em qual lugar o time terminou?

Clube com mais títulos brasileiros conquistados, o Palmeiras é um grande especialista da nossa Série A. Com quatro títulos conquistados na era dos pontos corridos, os alviverdes são favoritos a mais uma conquista agora em 2024, tendo mais uma vez ultrapassado o Botafogo nas últimas rodadas.

No total, já são mais de 100 rodadas acumuladas no topo da tabela de classificação. E a tendência é a conta aumentar. O recorde de estadia na primeira posição pertence à equipe campeã de 2022, que ficou sem ver ninguém em sua frente por 30 compromissos. Confira, abaixo, todas as vezes em que o Palmeiras foi líder do Campeonato Brasileiro.