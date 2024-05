Todas as sedes das Copas do Mundo: os países que receberam o Mundial

Relembre quais foram todos os países e cidades que receberam o maior dos torneios de futebol

Desde a primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai, o evento esportivo mais assistido do planeta tem viajado pelo planeta, trazendo emoção e momentos inesquecíveis.

As Copas do Mundo acontecem dentro de um país, ou conjuntamente. Para a edição 2030, por exemplo, um total de seis nações, de diferentes continentes, receberão o torneio.

Neste guia, a GOAL mostra abaixo todas as sedes das Copas do Mundo, destacando os países que tiveram/terão a honra de receber a competição. Confira!