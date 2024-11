Título da Libertadores 2024 para o Botafogo expõe lados opostos do conceito “time pronto para ser campeão”

Galo e Fogão, à sua maneira, estavam prontos para ficar com a taça... mas no final apenas um saiu campeão

O que faz um time de futebol estar pronto para ser campeão? Qualidade da equipe, do elenco, do treinador e força da instituição são quesitos quase que obrigatórios. Mas geralmente quando se chega a uma final de competições como a Libertadores, as margens ficam ainda mais finas. Afinal de contas, é bem provável que ambos os lados tenham preenchido todos os itens desta receita.

É o caso de Atlético-MG e Botafogo, que fizeram a grande final da Libertadores 2024 no estádio Más Monumental. As diferenças estavam nos estágios em que cada equipe se encontrava: o Galo ainda conta com muitas peças importantes que fizeram história em 2021, nos títulos da Copa do Brasil e Brasileirão. Hulk e o goleiro Everson, ambos ainda grandes protagonistas da atual temporada, sabem o que é ser campeão pelo Atlético.

Pelo lado do Botafogo, o clube conquistou a Libertadores e pôs fim a um longo jejum sem grandes taças. O último título botafoguense além das fronteiras do estado do Rio de Janeiro fora o Brasileirão de 1995, aquele conquistado através dos muitos gols de Túlio Maravilha e com defesas milagrosas do goleiro Wagner na final contra o Santos. Muita coisa aconteceu no Glorioso de lá para cá, mas não há dúvidas de que o time de 2024 é um dos melhores que o clube já teve.