Os times e títulos de Toni Kroos, um dos maiores meio-campistas da história da Alemanha

Conheça a trajetória de Toni Kroos, desde seu início no Bayern de Munique, até suas glórias no Real Madrid e na seleção alemã

Toni Kroos é amplamente reconhecido como um dos maiores meio-campistas da sua geração. Sua habilidade de controlar o meio-campo e ditar o ritmo das partidas o tornou indispensável em todos os clubes pelos quais passou, além de ser uma peça fundamental na seleção alemã. A carreira de Kroos é marcada por momentos de glória e conquistas históricas, como a vitória na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, onde ele foi um dos principais destaques na histórica vitória de 7 a 1 sobre a seleção brasileira.

Além de ajudar sua seleção a conquistar a Copa do Mundo, um dos momentos mais memoráveis da sua carreira, Kross, em 2014, deu um grande passo em sua carreira ao se transferir para o Real Madrid, onde continuou a acumular títulos e prêmios individuais. No clube espanhol, ele foi crucial em várias conquistas, incluindo cinco títulos da Champions LEague, consolidando-se como um dos maiores jogadores da história do clube.

A seguir, a GOAL explora os títulos e conquistas que fizeram de Kross um dos melhores meio-campistas alemãos de todos os tempos

