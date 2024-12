Um dos grandes zagueiros do passado recente do Grêmio, Pedro Geromel já colocou seu nome na história do clube. O defensor passou por tudo: desde a glória da Libertadores até a tristeza do rebaixamento e o consequente retorno à Série A. Isso, claro, sem contar uma Copa do Mundo, a da Rússia, pela seleção brasileira.

Abaixo, a GOAL traz um raio-x da carreira do zagueiro...