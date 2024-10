Veja o raio-x da carreira do ex-lateral-esquerdo - tanto como atleta quanto como treinador

Filipe Luís é um dos grandes laterais-esquerdo da história do futebol brasileiro - e ele quer, agora, também se tornar um destaque como treinador. O ídolo do Rubro-Negro foi o escolhido para suceder a passagem do técnico Tite na Gávea, a partir de outubro.

Abaixo, a GOAL traz um panorama geral da carreira do ex-defensor da seleção brasileira...