Os times e títulos que Caio Ribeiro, comentarista de futebol da Globo, ganhou como jogador

Voz tradicional em jogos e programas esportivos na TV e no videogame, ex-atacante atuou por grandes clubes do Brasil e da Itália

Jogos da seleção brasileira, do seu time no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores, do EA Sports FC (antigo Fifa)... com certeza, em alguma dessas ocasiões, você já se deparou com Caio Ribeiro comentando e dando seus pitacos sobre determinada situação em uma partida de futebol. Ou então, se não em uma transmissão ao vivo, integrando o elenco de algum programa esportivo.

Porém, além de ser uma figurinha conhecida na cobertura do esporte, Caio também teve boa parte de sua vida dedicada a dentro das quatro linhas. Atacante ao longo da carreira, ele foi revelado pelo São Paulo e teve passagens por grandes clubes do Brasil e da Itália, além de jogar no Campeonato Alemão e na seleção brasileira.

Atualmente, o trabalho do ex-atacante é marcado pelo Grupo Globo, onde atua desde 2007, totalizando 17 anos dedicados à comunicação esportiva. No entanto, mais de dez anos anos foram de bola nos pés, estufando as redes, e até defendendo sua meta quando preciso. Confira, abaixo, os números, clubes em que jogou, títulos e mais sobre a carreira de Caio Ribeiro como jogador.