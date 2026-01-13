+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Os times e títulos que Edílson "Capetinha", hoje no Big Brother Brasil, conquistou no futebol

Conheça a trajetória de Edílson "Capetinha": De pentacampeão do mundo ao reality show mais famoso do Brasil

Edílson da Silva Ferreira, mais conhecido como Edílson “Capetinha”, nasceu em 17 de setembro de 1970 em Salvador (BA) e construiu uma carreira marcante no futebol ao longo de cerca de duas décadas, passando por clubes de grande expressão nacional e internacional, conquistando títulos importantes e deixando sua marca entre os torcedores.

O apelido “Capetinha” surgiu ainda no início dos anos 1990, quando atuava pelo Palmeiras, por conta de seu futebol irreverente, ousado e cheio de dribles que “infernizavam” defesas adversárias.

    Primeiros passos e ascensão no futebol

    Edílson começou sua trajetória nos campos defendendo o Industrial, do Espírito Santo, clube onde atuou entre 1987 e 1990 antes de seguir para o Tanabi-SP em 1991 e, em 1992, se destacar no Guarani. Essa fase inicial foi essencial para chamar a atenção de clubes maiores, sua velocidade, habilidade e capacidade de desequilibrar marcaram seu futebol desde cedo.

    Em 1993, o atacante foi contratado pelo Palmeiras, equipe em que atingiu projeção nacional. Com o Verdão, Edílson venceu o Campeonato Brasileiro de 1993, o Campeonato Paulista de 1993 e 1994 e o Torneio Rio-São Paulo de 1993, integrando um dos elencos mais marcantes da história recente do clube paulista.

    Após esse começo vitorioso no Palmeiras, Edílson teve sua primeira experiência no futebol europeu ao ser emprestado ao Benfica, de Portugal, na temporada 1994/1995. Apesar de breve, a passagem agregou experiência internacional ao atacante. Em seguida, ainda nos anos 1990, ele teve duas passagens pelo Kashiwa Reysol, do Japão, em períodos distintos, antes e depois de sua chegada ao Corinthians.

    Auge no Corinthians e outros clubes brasileiros

    O período mais celebrado da carreira de Edílson foi no Corinthians, onde jogou entre 1997 e 2000. Com a camisa alvinegra, o atacante se tornou ídolo da torcida e conquistou títulos importantes. Foi campeão do Campeonato Brasileiro em 1998 e 1999 e do Campeonato Paulista em 1999. O momento mais icônico, contudo, foi a conquista do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando o Corinthians venceu o torneio disputado no Brasil. Edílson brilhou no Mundial, inclusive com gols decisivos, e foi eleito o melhor jogador competição.

    Após o auge no Corinthians, Edílson vestiu diversas camisas no futebol brasileiro. Defendeu o Flamengo (onde conquistou o Campeonato Carioca e a Copa dos Campeões em 2001), o Cruzeiro (levando a Copa Sul-Minas em 2002), o Vitória (ganhando o Campeonato Baiano em 2004) e teve passagens por São Caetano e Vasco da Gama. Em 2010, já em uma fase mais avançada de sua carreira, retornou dos gramados para jogar pelo Bahia antes de pendurar as chuteiras.

    Já em 2016, decidiu sair da aposentadoria novamente para jogar apenas dois jogos pelo Taboão da Serra e aí sim se despedir definitivamente dos gramados.

    Além disso, Edílson ainda defendeu outra equipe no exterior, o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, onde conquistou a UAE President’s Cup em 2004–05, e teve breves momentos atuando novamente no Japão.

    Seleção brasileira e números

    No cenário internacional, Edílson também brilhou com a seleção brasileira. Entre 1993 e 2002, ele foi convocado para defender o Brasil, acumulando 21 partidas e 6 gols pela equipe nacional. O ápice de sua trajetória veio na Copa do Mundo de 2002, quando integrou o elenco que conquistou o pentacampeonato mundial.

    Ao longo da carreira, Edílson disputou 711 partidas e marcou 305 gols, um feito que mostra sua importância em cada clube por onde passou. Sua carreira é lembrada não só pelas conquistas, mas também pelo estilo de jogo vibrante, pela irreverência e por momentos icônicos que ficaram na memória dos torcedores brasileiros.

  • Após os gramados

    Depois de encerrar sua carreira como jogador, Edílson não abandonou o meio esportivo: trabalhou como comentarista esportivo em programas de TV. Já neste começo de ano, o ex-jogador anunciou sua entrada no Big Brother Brasil, o maior reality show do país.

    Em resumo, Edílson Capetinha representa uma era do futebol brasileiro marcada por talento, personalidade e conquistas inesquecíveis, consolidando-se como uma figura emblemática na história do esporte.

