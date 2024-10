Os times classificados para a Copa Libertadores da América 2025

Ainda que a atual edição ainda não tenha terminado, e Atlético-MG x Botafogo disputem a final, as primeiras equipes já começam a ser conhecidas; veja

Ao todo, a Conmebol distribuirá 47 vagas para a Copa Libertadores 2025, sendo 28 delas diretamente para a fase de grupos. O Brasil é o país com mais vagas garantidas, com os seis primeiros colocados do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil assegurando suas participações. Além disso, caso um time brasileiro vença a Copa Sul-Americana ou a atual edição da Copa Libertadores, o país terá direito a até duas vagas adicionais.

A Argentina, que segue o Brasil em número de vagas, terá seis representantes no torneio. Outros países como Bolívia, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela contarão com quatro equipes cada, todas classificadas através de suas respectivas competições nacionais.

O primeiro time confirmado para a Copa Libertadores 2025 foi o San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, que garantiu sua vaga ao vencer o Torneio Apertura. Todos os classificados deverão ser conhecidos até dezembro, quando também ocorrerá o sorteio da Pré-Libertadores.