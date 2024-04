Thiago Motta: por que Juventus, Manchester United e outros clubes querem o técnico do Bologna?

O italiano é um dos treinadores mais cobiçados do futebol europeu atualmente, já que está prestes a fazer história com o Rossoblu

Quando Xavi anunciou em fevereiro que deixaria o cargo de técnico do Barcelona no final da temporada, Deco, diretor esportivo do clube catalão, foi questionado sobre a possibilidade de Thiago Motta, técnico do Bologna, assumir o posto. "Não acompanho regularmente o trabalho de Motta", disse o dirigente ao La Vanguardia, "pois não estou habituado a seguir sua equipe italiana".

Foi uma admissão surpreendente, considerando o trabalho notável realizado por Motta no Bologna, o qual já o colocou no radar de quase todos os principais clubes europeus que consideram uma mudança de treinador neste verão europeu.

Na verdade, é dito que tanto o Manchester United quanto a Juventus aumentaram seu interesse em contratar o italiano nas últimas semanas - e com razão, já que Motta está prestes a qualificar-se para a Liga dos Campeões com uma equipe que não participava de competições continentais há 22 anos, desde a Copa Intertoto.

