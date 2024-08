Esqueça o “time do amor”: Thiago Almada no Botafogo precisa ser rápido e arrebatador como uma paixão

A joia argentina teoricamente terá pouco tempo no Brasil e precisa causar impacto rápido no time de Arthur Jorge

John Textor tem uma longa coleção de frases (e acusações) fortes desde que surgiu como personagem do futebol brasileiro, em 2022, quando comprou o futebol do Botafogo. Mas uma das mais repetidas é que “títulos são conquistados no amor”.

A frase foi dita, pela primeira vez, quando a liderança do time no Brasileirão de 2023 começava a dar sinais de que não se sustentaria. E depois que o título brasileiro do ano passado realmente não veio, o empresário norte-americano segue investindo pesado para montar um elenco forte para os alvinegros.

Luiz Henrique, John, Damián Suárez, Cuiabano... vários dos destaques na atual temporada são nomes que chegaram agora em 2024. E espera-se que Thiago Almada, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, seja o mais novo a fazer diferença para ajudar o Botafogo a, enfim, sair da fila de grandes títulos. Para isso, no entanto, Almada vai precisar fazer uma leve alteração na frase de Textor: menos amor, mais paixão. É para "chegar chegando".

