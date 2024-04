São Paulo recua e prepara proposta por Luís Zubeldía para a vaga de Thiago Carpini

Depois de descartar a contratação do argentino por decisão de Muricy Ramalho, Tricolor volta a conversar com o atual campeão da Copa Sul-Americana

O São Paulo recuou em relação à posição inicial e pode acertar a contratação do técnico Luís Zubeldía para o cargo que era ocupado por Thiago Carpini, como soube a GOAL. Houve reunião nesta quinta-feira (18), e o argentino aguarda uma proposta formal para tomar uma decisão.

A ideia inicial do presidente Julio Casares era contar com Carlos Carvalhal, livre desde a saída do Olympiacos, da Grécia, ou Pedro Martins, hoje no Al Gharafa, do Qatar. A dupla, no entanto, não está disposta a iniciar um trabalho no futebol brasileiro no momento.

A diretoria, portanto, teve que alterar a rota. Zubeldía sempre agradou à gestão do presidente Julio Casares. No entanto, foi inicialmente descartado, sobretudo por uma decisão do coordenador de futebol Muricy Ramalho. O profissional foi convencido pelos demais integrantes da diretoria que o argentino, campeão da Copa Sul-Americana 2023 pela LDU, do Equador, era o nome mais interessante neste momento.