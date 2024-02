O técnico mais subestimado da Europa: Simone Inzaghi merece mais respeito pelo que faz na Inter de Milão

Apesar da bela temporada, o italiano é deixado de lado nas discussões de melhores treinadores da Europa e candidatos a outros clubes de ponta

Enquanto discutia quem pode contestar o trono do Manchester City na Champions League na semana passada, Jamie Carragher até relembrou que, em sua opinião, apenas o Arsenal pode impedir os comandados de Pep Guardiola de serem campeões novamente. Porém, também ressaltou a força da Inter de Milão.

Subestimada durante toda a campanha na temporada passada, a equipe chegou à final da competição, e, mesmo assim, com poucas esperanças. Neste ano, a abordagem não vem sendo diferente. Mesmo com o incrível trabalho de Simone Inzaghi, a Inter continua fora dos holofotes.

Até Guardiola, o atual campeão da Europa e franco concorrente ao título, elogiou o italiano após a final da Champions League do ano passado. Ele até admitiu que ficou surpreso com as jogadas táticas do adversário e que o jogo poderia ter ido para a prorrogação. São coisas que raramente recebem seu devido valor