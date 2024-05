Técnico estrangeiro faz mesmo a diferença no Brasil ou é só fetiche?

A partir de 2019, o intercâmbio de treinadores no Brasileirão cresceu de maneira exponencial

O treinador brasileiro de um grande clube nacional está balançando no cargo? Se houver um profissional que fale o português lusitano ou espanhol, uma grande sombra parece aumentar sobre a sua vaga.

Técnicos estrangeiros fazem parte do Brasil desde que Charles Miller desembarcou de volta ao país, em fevereiro de 1894, com um kit de utensílios para introduzir de vez o esporte bretão por aqui. Mas a elite do nosso futebol nunca testemunhou um intercâmbio tão forte quanto nos anos mais recentes.

Dentre os últimos cinco Brasileirões, três foram conquistados por times com técnicos portugueses (Flamengo de Jorge Jesus em 2019, Palmeiras em 2022 e 2023 com Abel Ferreira). Mais impressionante ainda, passou a ser comum ver clássicos sendo disputados com treinadores estrangeiros na área técnica.

Em determinado momento do ano passado, os comandantes estrangeiros foram maioria no Brasileirão pela primeira vez na história. E ainda que os trabalhos de Jorge Jesus no Flamengo ou Abel Ferreira no Palmeiras sejam mais exceção do que regra, todo este interesse em treinadores estrangeiros é justificado ou apenas um fetiche?

