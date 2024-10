Sverre Nypan: quem é o "novo Martin Odegaard" na mira do Manchester United?

Talentoso meia já quebrou recordes em seu início de carreira na Noruega e já atraiu a atenção de gigantes europeus neste período

"Sverre Nypan é extremamente empolgante, e eu sinto um pouco da mesma sensação que tive quando vi Martin Odegaard se destacar como garoto," disse o especialista em futebol norueguês Jesper Mathisen à TV2 em agosto de 2023, após assistir ao garoto de 16 anos brilhar pelo Rosenborg em um jogo da fase preliminar da Conference League contra o Hearts.

Na mesma idade, Odegaard já havia acertado com o Real Madrid após gerar um grande alvoroço no Stromsgodset, mas a maioria concordaria que essa mudança aconteceu cedo demais para ele. Odegaard faria apenas 11 partidas como profissional em seis anos no Santiago Bernabéu, sendo emprestado quatro vezes antes de se transferir para o Arsenal de forma permanente em 2021 e realmente começar a cumprir seu potencial.

Nypan poderia ter seguido um caminho semelhante. Manchester United, Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain têm acompanhado o garoto desde sua promoção ao time principal do Rosenborg em 2022, de acordo com relatos na Noruega. O apelo de jogar pelos melhores clubes do mundo muitas vezes se prova impossível de resistir para jovens, mas não para Nypan. Ele renovou até 2026 com o Rosenborg um mês após o confronto contra o Hearts.

Avançando um ano, a decisão de Nypan se mostrou acertada. Foi dito que o United está pronto para fazer uma proposta formal pelo jogador do Rosenborg em janeiro, com a intenção de emprestá-lo de volta ao clube por mais uma temporada. Ao final desse processo, Nypan não será apenas um talento bruto ainda aprendendo. Ele estará pronto para buscar a grandeza.