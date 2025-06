Os serviços de streaming e canais que o torcedor do Flamengo precisa assinar para ver todos os jogos

Descubra as variadas opções de transmissão para os jogos do Rubro-Negro em 2025

Acompanhar os jogos do seu time no futebol brasileiro já não se resume a vestir o manto e ligar a televisão. Com o calendário cada vez mais cheio e diversos grupos disputando os direitos de transmissão das competições, várias emissoras e plataformas digitais se encarregam de exibir as partidas, o que acaba gerando dúvidas sobre onde assistir a cada jogo.

Com o Flamengo em 2025, não é diferente. Além das disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, este ano traz um motivo especial para o torcedor rubro-negro: a participação no Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre junho e julho. Pensando nisso, para ajudar o fã ou o apreciador do bom futebol a não perder nenhum lance, a GOAL preparou um guia completo com tudo sobre as transmissões dos jogos do Fla em 2025. Confira: