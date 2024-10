Séries de futebol para maratonar: "Ted Lasso" é a comédia que leva um técnico da NFL para a Premier League e bateu recorde de público

A história do técnico de futebol americano que se aventura no futebol europeu virou sensação da cultura pop

Baseada em um personagem criado pelo ator Jason Sudeikis para uma campanha publicitária da NBC, visando o início de uma temporada da Premier League, a série Ted Lasso mistura humor e emoção de maneira leve e acessível, destacando valores como empatia, amizade e crescimento pessoal.

A comédia, que também flerta com drama, ganhou a cena da cultura pop estourando a bolha até mesmo de quem não consome costumeiramente conteúdos de futebol. Isso porque a grande estrela do show não é o futebol em si, mas as interações humanas e os desafios do dia-a-dia.

Tamanho foi o sucesso da série, que Ted Lasso virou até mesmo personagem de games de futebol. E após ter chegado ao seu final na terceira temporada, o clamor por mais episódios fez com que uma quarta temporada fosse encomendada. Quer maratonar uma série para toda a família? Ted Lasso é a pedida perfeita.