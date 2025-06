Sergio Busquets estava certo: Inter Miami não está no nível para competir no Mundial de Clubes mesmo com Lionel Messi desafiando o tempo

Time da MLS teve estreia apagada contra o Al Ahly e agora enfrenta Porto e Palmeiras na tentativa de chegar ao mata-mata

"Não estamos no nível para competir no Mundial de Clubes", admitiu Sergio Busquets à DAZN antes da estreia do Inter Miami na primeira edição expandida do torneio. "Vamos tentar jogo a jogo, lutar e, com sorte, avançar, mas será difícil."

A sinceridade do veterano chamou atenção. Afinal, ele faz parte de um time repleto de lendas do Barcelona, como Messi, Suárez, Jordi Alba e o técnico Mascherano – todos campeões mundiais pelo clube catalão no antigo formato da competição.

Mas agora a realidade é outra: é a primeira vez que o Miami disputa um torneio mundial, e o time ocupa apenas a 146ª posição no ranking da Opta, uma das piores entre os 32 clubes participantes.

O empate sem gols com o Al Ahly na estreia confirmou os receios. Se não fosse o goleiro Oscar Ustari, o time americano teria saído derrotado diante do rival mais acessível do grupo. Contra Porto e Palmeiras, os desafios serão ainda maiores.

Mesmo com um Messi de 38 anos ainda decisivo, Busquets parece ter razão: o Inter Miami está fora do seu nível – e pode se despedir cedo do torneio.