Busquets admite que, mesmo com Messi, o Inter Miami "não está no nível necessário para competir" pelo título no Mundial de Clubes

O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Herons receberam convite especial

Argentino entre os jogadores

Não esperam disputar o troféu 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢