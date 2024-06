As seleções eliminadas na fase de grupos da Copa América 2024

Conheça as equipes que deixaram a disputa mais cedo da Copa América deste ano

Enquanto uns comemoram, outros lamentam com o fim da fase de grupos da Copa América 2024, disputada nos Estados Unidos, se aproximando. Com os classificados às quartas de final já sendo definidos, também já estão definidas as primeiras seleções que vão para casa mais cedo.

O Paraguai foi a primeira equipe a saber que não chegaria ao mata-mata do torneio, após sofrer duas derrotas, para Colômbia e Brasil, em suas duas primeiras partidas.

Abaixo, a GOAL te mostra a lista de cada uma das seleções já de fora da disputa. Inclusive, saiba quais são as odds das seleções favoritas para vencer a Copa América 2024.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!